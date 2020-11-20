Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAntalyaspor Haberleri Son dakika | Ersun Yanal resmen Antalyaspor'da! İmzayı attı...
20.11.2020 - 14:26 |

Son dakika | Ersun Yanal resmen Antalyaspor'da! İmzayı attı...

Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal için imza töreni düzenledi. Tecrübeli hoca yaptığı açıklamada, "Antalya bölgesi yaptığı organizasyonlarla, oluşturduğu tesislerle dünyanın cazibe merkezi. Derin nefes almaya gerek var. Başarılı olacağımıza inandığımız için burada buluştuk. Güçlü bir Antalyaspor yaratmak ve takımı Avrupa'da temsil etmek en önemli hedefimiz" dedi.

Son dakika | Ersun Yanal resmen Antalyaspor'da! İmzayı attı...
ABONE OL

Antalyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal düzenlenen törenle imzayı attı..

Törende ilk sözü alan Başkan Ali Şafak Öztürk şöyle konuştu: "Uzun dönem planlamayı düşünüyoruz. Kulübün ciddi sportif başarıları oldu ama devamlılığı olmadı. Doğru şekilde yönetilen ve doğru şekilde plan yapan bir kulüp olmak istiyoruz. Teknik direktörümüz doğru insan ve doğru hoca. Uzun dönemli anlaşma imzaladık. Kendisine bu yolda başarılar diliyorum. İnşallah hepimize hayırlı olur. Sabır her şeyden önemlisi. Başarı istiyoruz ama uzun dönemli. 1.5 senelik bir dönem düşünüyoruz."

İşte Ersun Yanal'ın açıklamaları: "Kulüplerin artık başka bir şeye evrilmesi gerekiyor. Yapılarının, düzenlerinin eski gibi olmadığı aşikar. En önemlisi pandemi süreci. Burada ne kadar doğru pozisyon aldığımızı gösteriyor. Sürdürülebilir bir başarı istiyoruz. Antalya bölgesi yaptığı organizasyonlarla, oluşturduğu tesislerle dünyanın cazibe merkezi. Derin nefes almaya gerek var. Başarılı olacağımıza inandığımız için burada buluştuk. Güçlü bir Antalyaspor yaratmak ve takımı Avrupa'da temsil etmek en önemli hedefimiz."

 

Son dakika | Ersun Yanal resmen Antalyasporda İmzayı attı...

 

Son dakika | Transfer | Dortmund, Reyna'nın sözleşmesini uzattı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. CR7 için 700 km direksiyon salladı!
    CR7 için 700 km direksiyon salladı!
  2. Tarik Phillip, TOFAŞ'a döndü
    Tarik Phillip, TOFAŞ'a döndü
  3. Aliağa'da bir pozitif vaka...
    Aliağa'da bir pozitif vaka...
  4. Josef
    Josef
  5. Buz hokeyinde liglere ara verildi
    Buz hokeyinde liglere ara verildi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Galatasaray'da Emre Taşdemir sakatlandı

Son Dakika | Galatasaray'da Emre Taşdemir sakatlandı

Son dakika | Ersun Yanal resmen Antalyaspor'da! İmzayı attı...

Son dakika | Ersun Yanal resmen Antalyaspor'da! İmzayı attı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler açıklandı

Son Dakika | Ufuk Sarıca ile yollar resmen ayrıldı

Son Dakika | Ufuk Sarıca ile yollar resmen ayrıldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet