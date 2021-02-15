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15.02.2021 - 22:31 |

Son dakika - Ersun Yanal: "Seriyi devam ettirdik"

Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, kazanabilecekleri maç sayısını artırmaları gerektiğini söyledi.

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Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, kazanabilecekleri maç sayısını artırmaları gerektiğini söyledi.

Yanal, Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah'tan rahmet, Türk milletine ve ailelerine başsağlığı diledi. 

Hayatın devam ettiğini dile getiren Yanal, Yeni Malatyaspor mücadelesinde kazanmaya daha yakın tarafın kendileri olduğunu söyledi. 

Süper Lig'de ve yarı finale yükseldikleri Türkiye Kupası'nda 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladıklarını vurgulayan Yanal, sakat oyuncuların takıma dönüşünü dört gözle beklediklerini ve o zaman daha da rahatlayacaklarını ifade etti.

Yanal, "Kazanabileceğimiz maç sayısını artırmamız lazım. Seriyi devam ettirdik. Önümüzde önemli maçlar var. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Daha iyi hücum yapan, daha iyi oynayan bir takım olacak." diye konuştu. 

Ersun Yanal, savunmayı kaybetmek için değil, kazanmak için yaptıklarını, bunu en iyi şekilde uygulamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. 

Son dakika - Ersun Yanal: Seriyi devam ettirdik

Hamzaoğlu: "Yolumuza devam etmek istiyoruz" 

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da Antalya deplasmanına üç puan hedefiyle geldiklerini belirtti. 

Bunun için çalıştıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Çok da pozisyon üretemediğimiz için bir puan kötü değildir diye düşünüyorum. Yenilmeden, kazabildiğimiz kadar maçı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi. 

Hamzaoğlu, oyuncularını mücadelelerinden dolayı kutladı.

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