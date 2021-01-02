Son dakika - Ersun Yanal'dan itiraf! "Galatasaray'ın zaafı var ama..."

Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu.

"Özgüven önemli. Oynadığınız futbolun hücum savunma kısımlarını birlikte oynamak önemli ve en büyük dileğimiz. Tek taraflı oynamak gerektiği zamanlar var, özgüveni tekrar kazanmak için."

"Her hafta değişen, değişkenleri fazla olan bir oyun futbol. Bunu pozitife çevirip iyi bir sonuçla doğru yola gitmek önemli. Galatasaray güçlü ve iyi oynamaya çalışan bir takım. Onların da zaafları var, bizim daha fazla var."

"Biraz daha iyi hamle şansımız olsa daha da değişebilirdi. 2021'e böyle giren takım bunu geliştirerek devam etsin, en büyük arzum bu. Bir lig bir kupa oynayacağımız bir sürece giriyoruz. Galatasaray'a da sonraki maçları için başarılar diliyorum."

"Her maçın bir senaryosu var. Aldığınız sonuçlarla oynayacağınız maçların sonuçları var. Bu maçın senaryosu mağlup olmamak ve iyi duruş sergilemekti."