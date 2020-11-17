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17.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Ertelenen Norveç maçı için kura iddiası! Omar Elabdellaoui...

Omar Elabdellaoui’nin korona testinin pozitif çıkması sonrası Norveç, karantina nedeniyle Romanya deplasmanına gitmedi. Norveç medyasına göre, bu karşılaşmanın sonucunun kura ile belirlenebileceği öne sürüldü.

Son dakika - Ertelenen Norveç maçı için kura iddiası! Omar Elabdellaoui...
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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui’nin korona testinin pozitif çıkması nedeniyle takımın tamamı karantinaya alınan Norveç’in Romanya deplasmanına gitmemesi nedeniyle bu maçının durumunu UEFA belirleyecek.

Norveç medyasına göre, UEFA’nın koronavirüsü önlemleriyle ilgili olarak geçtiğimiz ağustos ayında açıkladığı kurallara göre, bu karşılaşmanın sonucunun kura ile belirlenebileceği öne sürüldü.
Norveç Futbol Federasyonu, yarın Avusturya’ya karşı alternatif bir milli takımın çıkacağını ve bu karşılaşma için 11 ayrı ülkede top koşturan futbolcuların aday kadroya çağrıldığını açıkladı.

Son dakika - Ertelenen Norveç maçı için kura iddiası Omar Elabdellaoui...

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