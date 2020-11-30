Son Dakika | Erzurumspor, Mehmet Özdilek'in ayrılığını resmen açıkladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da tecrübeli teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar resmen ayrıldı. BB Erzurumspor bu hafta Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalmıştı. Ligin yeni takımı son 6 haftada galip gelemedi ve sadece 3 puan topladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Mehmet Özdilek'e emekleri için teşekkür edildi.

BB Erzurumspor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, “Teknik Direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibimize takımımızın TFF 1. Ligden süper lige yükselmesindeki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

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