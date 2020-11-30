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HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Son Dakika | Erzurumspor, Mehmet Özdilek'in ayrılığını resmen açıkladı
30.11.2020 - 15:59 |

Son Dakika | Erzurumspor, Mehmet Özdilek'in ayrılığını resmen açıkladı

BB Erzurumspor, teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Son Dakika | Erzurumspor, Mehmet Özdilek'in ayrılığını resmen açıkladı
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da tecrübeli teknik direktör Mehmet Özdilek ile yollar resmen ayrıldı. BB Erzurumspor bu hafta Antalyaspor ile evinde 2-2 berabere kalmıştı. Ligin yeni takımı son 6 haftada galip gelemedi ve sadece 3 puan topladı.

Kulüpten yapılan açıklamada Mehmet Özdilek'e emekleri için teşekkür edildi.

BB Erzurumspor kulübünden yapılan yazılı açıklamada, “Teknik Direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hocamıza ve ekibimize takımımızın TFF 1. Ligden süper lige yükselmesindeki emekleri ve kulübümüze katkıları için çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz” denildi.

Son Dakika | Erzurumspor, Mehmet Özdilekin ayrılığını resmen açıkladı

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