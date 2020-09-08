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08.09.2020 - 16:31 | | ERZURUM (AA)

Son dakika | Erzurumspor, Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce prensipte anlaştığını duyurduğu forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika | Erzurumspor, Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
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Mavi-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'de boy gösterecek Erzurumspor'umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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