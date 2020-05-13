13.05.2020 - 23:02 |
Son dakika | Erzurumspor'da 11 kişinin testi pozitif!
Erzurumspor; 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli ve 5 kulüp çalışanıyla beraber tam 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, ek olarak durumu şüpheli olan 12 kişinin de yeniden teste gireceğini açıkladı.
BB Erzurumspor’da yapılan ikinci korona virüs testinde 4'ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin testleri pozitif çıktı.
TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor bugün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı.
Öte yandan durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildi.
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