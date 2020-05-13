Son dakika | Erzurumspor'da 11 kişinin testi pozitif!

BB Erzurumspor’da yapılan ikinci korona virüs testinde 4'ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin testleri pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor bugün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı.

Öte yandan durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildi.

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