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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Erzurumspor'da 11 kişinin testi pozitif!
13.05.2020 - 23:02 |

Son dakika | Erzurumspor'da 11 kişinin testi pozitif!

Erzurumspor; 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli ve 5 kulüp çalışanıyla beraber tam 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, ek olarak durumu şüpheli olan 12 kişinin de yeniden teste gireceğini açıkladı.

Son dakika | Erzurumspor'da 11 kişinin testi pozitif!
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BB Erzurumspor’da yapılan ikinci korona virüs testinde 4'ü futbolcu olmak üzere 11 kişinin testleri pozitif çıktı.

TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor bugün yapılan ikinci Covid-19 testi sonucu 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıktı.

Öte yandan durumu şüpheli olan 12 kişi testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevk edildi.

Son dakika | Erzurumsporda 11 kişinin testi pozitif

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