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28.12.2020 - 10:31 | | AJANSSPOR

Son dakika | Erzurumspor'da ayrılık! Ibrahim Sissoko...

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da İbrahim Sissoko alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Son dakika | Erzurumspor'da ayrılık! Ibrahim Sissoko...
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Süper Lig'in 15. haftasında yeni teknik direktör Mesut Bakkal ile Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve kötü gidişata dur dedi

Dünkü maçın ardından sürpriz bir ayrılık yaşandı. BB Erzurumspor'da Ibrahim Sissoko alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Sissoko'nun Erzurum ekibinde geçen sezon ve bu sezon maaş ödemelerinde sıkıntı yaşadığı belirtildi.

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Son dakika | Erzurumsporda ayrılık Ibrahim Sissoko...

 

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