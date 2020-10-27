Son dakika - Erzurumspor'da Mehmet Özdilek'ten VAR tepkisi! ‘Bir değil, beş faul’

BİLAL MEŞE

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Galatasaray maçındaki VAR hakemi Suat Arslanboğa’yı eleştirdi.



Özellikle Babel’e yapılan hareketi anlatan Özdilek, “O pozisyon bir kere değil, beş kez faul. Alttan vuruyor, üstten vuruyor, çekme var, el - ense var. Hadi orta hakem görmedi, peki VAR nerede? VAR’ın başındaki Suat Aslanboğa, çıkıp kamuoyuna bu pozisyonun faul olup, olmadığını açıklamalı” diye konuştu.

Takım olarak beklentilerin altında kaldıklarını ancak Galatasaray’ın da o ana kadar pozisyonunun bulunmadığını dile getiren Erzurum’un teknik patronu, şöyle devam etti:



“Bizim lehimize verilen penaltıda VAR devreye girdi, gitti orta hakem kısa bir sürede izledi, penaltıyı verdi. Üstelik o pozisyonda burnunu dibinde... Görmemesi mümkün değil, görmedim de diyemez. Peki, VAR penaltı pozisyonda var da, faulde niye yok? Üstelik orta hakem kısa bir süre, hatta rekor denebilecek bir sürede izliyor ve penaltıyı çalıyor, burası da bir hayli ilginç. Bunun adı olsa olsa kötü niyettir.”