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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Eski Beşiktaşlı kaleci Larius Karius: "Bu utanç verici"
16.10.2020 - 00:05 |

Son dakika | Eski Beşiktaşlı kaleci Larius Karius: "Bu utanç verici"

Union Berlin'in yeni kaleci Larius Karius, Liverpool ve Beşiktaş kariyeriyle ilgili konuştu. Karius, "Gösterdiğim müthiş performanslar bir anda unutuldu, kalecilikte kredi denen bir durum yok; bu utanç verici" dedi.

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Almanya Bundesliga takımlarından Union Berlin'in yeni kaleci Larius Karius, Liverpool ve Beşiktaş maceralarının ardından Almanya'ya kendisini kanıtlamak için geldiğini ifade etti ve ihtiyacı olan şeyi de açıkladı; "Beni rahat bırakın"...

"Bu utanç verici"
Son iki yılını Beşiktaş'ta geçiren Karius, İstanbul günlerini oldukça iyi hatırlasa da Beşiktaş günleri için pek de aynı şeyleri düşünmüyor. Beşiktaş'tan sonra Liverpool'a geri dönen ve Union Berlin'e kiralanan Karius, "Gösterdiğim müthiş performanslar bir anda unutuldu, kalecilikte kredi denen bir durum yok; bu utanç verici. Amacım Berlin'de yeniden kendimi kanıtlamak ve Bundesliga'da hala bir iyi kaleci olduğumu herkese göstermek" dedi.

"O hata üzerime yapıştı"

Liverpool'da yaptığı hatanın kendisinin üzerine yapıştığının altını çizen Karius, "Bu çok geride kaldı, o günden bu yana en az 60 maça çıktım. İyi oynamak ve yeni bir yaşam alanı yaratmak için Berlin'deyim. Artık kimse Liverpool'daki o dönemi konuşmuyor ve konuşan sadece gazeteciler, çok sıkıcı" şeklinde konuştu.

Son dakika | Eski Beşiktaşlı kaleci Larius Karius: Bu utanç verici

"Eşsiz bir deneyime sahibim"

Eşsiz bir tecrübeye sahip olduğunu dile getiren Karius, "Benim yaşımda çok az kişinin sahip olduğu eşsiz bir deneyime sahibim, her şeyi kabul ettim. Olumlu ve olumsuz daha güçlü hale geldim. Bence bazı şeyler, özellikle Almanya'da çok olumsuz olarak değerlendirildi ve hala bu şekilde devam ediyor" dedi.

"Klopp bana karşı her zaman adil ve dürüst oldu"

Klopp'un kendisine karşı olan yaklaşımına da değinen Karius, "Klopp bana karşı her zaman adil ve dürüst oldu. Klopp ile konuştuğum zaman herkese gerçekten iyi bir kaleci olduğumu göstermem için Berlin'e gitmem gerektiğini söyledi ve onun tavsiyelerine uydum" ifadelerini kullandı.

"Liverpool'da geleceğimi görmüyorum"

Liverpool döneminin artık kendisi için kapandığını vurgulayan Karius, "Şu anda Liverpool'da geleceğimi görmüyorum ve o dönemin benim için bittiğini biliyorum. Liverpool'da yedek bir kaleci olmak ve o şekilde anılmak istemediğim için ayrıldım. Bundesliga her zaman bir Alman olarak bana hitap etti ve bana sunulan proje, gösterilen ilgi beni cezbetti" dedi.

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