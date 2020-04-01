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01.04.2020 - 14:37 |

Son dakika | Euro 2020 Play-off maçları Eylül'e ertelendi

UEFA, bugün öğlen saatlerinde tüm federasyon temsilcileriyle ikinci kez biraraya gelirken, UEFA'nın yol haritası belli oldu. Ayrıca UEFA, EURO 2020 play-off maçlarının Eylül ayına ertelendiğini açıkladı...

Son dakika | Euro 2020 Play-off maçları Eylül'e ertelendi
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Alman ZDF'nin haberine göre UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin kalan maçlarını yaz sonuna ertelemeyi, temmuz ve ağustos aylarında oynatmayı planlıyor.

Bu planın UEFA yönetim kurulunun önüne geldiği ve burda onaylanmasının ardından resmiyete kavuşabileceği iddia edildi. Aynı zaman içerisinde ülke liglerindeki maçların da oynanacağı ya da bunların gelecek yılın Avrupa kupası maçları öncesinde şekillendirilmesi öngörülüyor. Böylece Avrupa kupalarına eş zamanda ülke liglerinin de tamamlanması düşünülüyor.

EURO 2020 Play-off maçları Eylül'de...

UEFA, haziranda oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının eylüle ertelendiğini açıkladı.

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Son dakika | Euro 2020 Play-off maçları Eylüle ertelendi

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