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30.01.2021 - 14:53 |

Son Dakika | Everton'da Cenk Tosun kadro dışı!

Everton-Newcastle United maçının esame listesi hem Beşiktaş hem Galatasaray’ı sevindirdi.

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ONUR DİNÇER

Beşiktaş’ın forvet transferinde hedefindeki iki isimden birisi olan Cenk Tosun’da flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların bu bölge için ilk sırada düşündüğü isim olan Hulk’un Atletico Mineiro’ya transfer olmasının ardından gözler Cenk’e çevrilmişti.

Bir süredir eski takımına kiralık olarak geri dönebileceği konuşulan Cenk Tosun, takımı Everton’un bugün Premier Lig’de Newcastle United ile oynayacağı maçın 20 kişilik kadrosuna alınmadı. Cenk’in dizinden hafif bir rahatsızlığı bulunmakla birlikte çok ciddi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi.

Yedlin de kadroda yok

CSKA Moskova ve Celta Vigo’nun da ilgilendiği oyuncu için Beşiktaş’ın şu aşamada öne çıkan kulüp olduğu belirlendi. Transfer süreçlerinin devam ettiği bir aşamada tecrübeli golcünün kadro dışı bırakılması dikkat çekti. Öte yandan Galatasaray’ın el sıkıştığı Newcastle Unitedlı Yedlin de bu karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.

Son Dakika | Evertonda Cenk Tosun kadro dışı

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