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30.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Everton'dan Beşiktaş'a Cenk Tosun şartı!

Beşiktaş’ta artık tüm gözler Cenk Tosun’a çevrildi. İngiliz ekibi, Cenk’in alacağını Beşiktaş’ın ödemesi halinde transfere onay vereceğini iletti.

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Forvet transferinde çalışmalarına hız veren Beşiktaş’ta artık tüm gözler Cenk Tosun’a çevrildi. Siyah-beyazlı yöneticiler, milli futbolcunun olumlu yanıt vermesinin ardından Everton ile yaptıkları görüşmeleri hızlandırdı.
İngiliz ekibi, Cenk’in sezon sonuna kadar alacağı 1 milyon 250 bin euronun tamamını Beşiktaş’ın ödemesi halinde transfere onay vereceğini iletti. Siyah-beyazlılar ise sezon sonuna kadar kiralamak istediği 29 yaşındaki oyuncunun ücretinin bir kısmının Eveton tarafından karşılanmasını istiyor. Yapılacak son görüşmede Beşiktaş’ın İngiliz ekibinin şartını kabul etmesi halinde transfer tamamlanacak. Cenk’e ayrıca CSKA Moskova ile İtalya ve İspanya’dan takımların da ilgisi sürüyor.
Bu sezon Everton’da 7 maça çıkan milli futbolcu 1 gol attı. Cenk Tosun, 2018 Ocak ayında 22.5 milyon euro karşılığında Beşiktaş’tan Everton’a transfer olmuştu.

Son dakika - Evertondan Beşiktaşa Cenk Tosun şartı

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