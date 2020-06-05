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05.06.2020 - 08:57 |

Son dakika | Falcao Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Arkadaşı açıkladı...

Son günlerde takımdan ayrılacağı konuşulan yıldız golcü Radamel Falcao için arkadaşı Gustavo Victoria açıklamalarda bulundu.

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Radyospor'un sorularını yanıtlayan Gustavo Victoria, "Falcao ile konuşuyorum. Falcao'nun motivasyonu çok yüksek. Falcao, Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. Kendisi ve ailesi İstanbul'u çok seviyor. Falcao çok profesyonel bir oyuncu" şeklinde konuştu.

'Falcao önümüzdeki sezon Galatasaray'da olacak!'
Gustavo Victoria, Galatasaray'da forma giyen yakın arkadaşı Radamel Falcao'nun geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. 

Kolombiyalı golcünün gelecek sezonda da sarı kırmızılı formayı gieyeceğini söyleyen Victoria, "Çok üst düzey seviyede futbol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Çalışmayı çok seviyor. Falcao, atacağı gollerle Galatasaray'ı hedefine ulaştıracaktır. Falcao'nun sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını düşünüyorum. Falcao kesinlikle önümüzdeki sezon Galatasaray'da olacak" dedi.

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Galatasaray'a çok faydalı olur!
Gustavo Victoria, son olarak Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Santiago Arias'la ilgili konuştu. Victoria, "Santiago Arias çok iyi bir oyuncu. Santiago Arias tek kelimeyle harika bir oyuncu ancak Atletico Madrid'de fazla süre alamadı çünkü Simeone'nin oyun anlayışı çok defansif. Santiago ileriye çok fazla çıkan bir oyuncu. Santiago eğer gelirse Galatasaray'a çok faydalı olur. Bu tarz haberleri duyuyorum ve bu transferin olmasını çok isterim" diyerek sözlerini tamamladı.

Son dakika | Falcao Galatasaraydan ayrılıyor mu Arkadaşı açıkladı...

 

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