13.08.2020 - 11:20 | | Fanatik
Son dakika | Galatasaray'da Falcao için toplantı...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao’nun maaşında indirim yaptığını ve büyük ihtimalle takımda kalacağını açıklamıştı. Sarı- Kırmızılı yöneticiler, Kolombiyalı golcünün menajeriyle sözleşmedeki bonus maddelerini görüşmek üzere bir araya gelecek.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao’nun maaşında indirim yaptığını ve büyük ihtimalle takımda kalacağını açıklamıştı.
Sarı-kırmızılı yöneticiler, Kolombiyalı golcünün menajeriyle sözleşmedeki bonus maddelerini görüşmek üzere bir araya gelecek. Galatasaray’ın hedefi, Falcao’nun maliyetini 3.5-4 milyon euro arasında tutabilmek.