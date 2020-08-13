Son dakika | Galatasaray'da Falcao için toplantı...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao’nun maaşında indirim yaptığını ve büyük ihtimalle takımda kalacağını açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Kolombiyalı golcünün menajeriyle sözleşmedeki bonus maddelerini görüşmek üzere bir araya gelecek. Galatasaray’ın hedefi, Falcao’nun maliyetini 3.5-4 milyon euro arasında tutabilmek.