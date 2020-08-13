Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'da Falcao için toplantı...
13.08.2020 - 11:20 | | Fanatik

Son dakika | Galatasaray'da Falcao için toplantı...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao’nun maaşında indirim yaptığını ve büyük ihtimalle takımda kalacağını açıklamıştı. Sarı- Kırmızılı yöneticiler, Kolombiyalı golcünün menajeriyle sözleşmedeki bonus maddelerini görüşmek üzere bir araya gelecek.

ABONE OL

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao’nun maaşında indirim yaptığını ve büyük ihtimalle takımda kalacağını açıklamıştı.

Son dakika | Galatasarayda Falcao için toplantı...

Sarı-kırmızılı yöneticiler, Kolombiyalı golcünün menajeriyle sözleşmedeki bonus maddelerini görüşmek üzere bir araya gelecek. Galatasaray’ın hedefi, Falcao’nun maliyetini 3.5-4 milyon euro arasında tutabilmek.

 

 

 

Emre Mor İspanya'da! 'Geri dönmek güzel'
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. NBA'de "play-in"e kalan takımlar belli oldu
    NBA'de "play-in"e kalan takımlar belli oldu
  2. 15 yaşındaki futbolcu Max Wang'ın trajik ölümü
    15 yaşındaki futbolcu Max Wang'ın trajik ölümü
  3. UEFA Ibrahimovic’i incelemeye aldı
    UEFA Ibrahimovic’i incelemeye aldı
  4. Yılmaz Bal: Muriç 10 milyon euro eder mi diyenler vardı
    Yılmaz Bal: Muriç 10 milyon euro eder mi diyenler vardı
  5. Ahmet Köse: Malatyaspor futbolcu fabrikası olacak
    Ahmet Köse: Malatyaspor futbolcu fabrikası olacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni Malatyaspor 3 Arjantinli futbolcu ile anlaşamaya vardı

Yeni Malatyaspor 3 Arjantinli futbolcu ile anlaşamaya vardı

Barcelona - Bayern Münih maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Barcelona - Bayern Münih maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Genç yıldız Alpaslan Tahsin'e dev talipler

Genç yıldız Alpaslan Tahsin'e dev talipler

Ramil Guliyev ve Yasmani Copello, Elmas Lig'de piste çıkıyor

Ramil Guliyev ve Yasmani Copello, Elmas Lig'de piste çıkıyor

Sıradaki Haber