SON DAKİKA | Falcao saha çalışmalarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise salonda core, denge ve koordinasyon çalışması ile başladığı antrenmanın ardından sahada ısınma hareketleriyle idmana başladı. Daha sonra interval koşular yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümde 8’e 4 pas ve destek oyunu oynandı. Ana bölümde ise 6’ya 6 çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Tedavisi tamamlanan Radamel Falcao, kondisyon ekibiyle sahada adaptasyon çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını yarın akşam gerçekleştirdikten sonra mücadele için kampa girecek.

Doğum günü kutlaması

Galatasaray'da doğum günleri olan Selçuk İnan ve Radamel Falcao için tesislerde pasta kesildi.

Saracchi’de korkulan olmadı

Dün oynanan Kasımpaşa mücadelesinin 3. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Marcelo Saracchi’nin yapılan kontrolleri sonucunda bir sakatlığı olmadığı açıklandı.

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna kattığı Marcelo Saracchi, takımının dün konuk oluğu Kasımpaşa deplasmanında mücadelenin 3. dakikasında sakatlanmıştı. Gözyaşlarıyla kenara gelen ve yerini Martin Linnes’e bırakan Saracchi’nin, bugün yapılan MR tetkikleri sonucunda bir yaralanmaya rastlanmadığı bildirildi.

Ligin 19. haftasında Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Saracchi, geçtiğimiz hafta oynana Kayserispor maçında forma giymemişti.