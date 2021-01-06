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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli Papiss Cisse'yi istiyor!
06.01.2021 - 01:08 |

Son dakika - Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli Papiss Cisse'yi istiyor!

Devre arası transferinde 5 futbolcu ile anlaşan Fatih Karagümrük Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Papiss Cisse'yi de transfer etmek istiyor.

Son dakika - Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli Papiss Cisse'yi istiyor!
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük transferde hız kesmiyor...

Ara transferde daha önce Emre Çolak, Borini, Bertolacci transferlerini duyuran Karagümrük, son olarak Gaston Campi ile Vegar Eggen Hedenstad'ı renklerine bağladığını açıklamıştı.

Trt SPor'un haberine göre; bu dönemde 5 futbolcuyla kadrosunu takviye eden İstanbul temsilcisi Fenerbahçe'nin Senegalli golcüsü Papiss Cisse'yi de transfer etmek istiyor.

35 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol 1 asistlik katkı verdi.

Son dakika - Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli Papiss Cisseyi istiyor

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