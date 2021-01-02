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02.01.2021 - 11:18 | | Sporx

Son dakika | Fatih Karagümrük, Hedenstad transferini bitiriyor

Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'ye imza attıran Fatih Karagümrük, bu kez Rosenborg'un 28 yaşındaki savunmacısı Vegar Eggen Hedenstad'ın transferini bitiriyor. Nicolo Schira'nın haberine göre; sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlandı.

Son dakika | Fatih Karagümrük, Hedenstad transferini bitiriyor
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Devre arası transferlerine ilk yarı bitmeden başlayan Fatih Karagümrük, sağ bekini Norveç'te buldu.

Borini, Emre Çolak ve Bertolacci'ye imza attıran kırmızı-siyahlılar, bu kez Rosenborg'un 28 yaşındaki savunmacısı Vegar Eggen Hedenstad'ı da bitiriyor.

Nicolo Schira'nın haberine göre; Sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncuyla anlaşma sağlandı. Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki sağ bek Vegar Eggen Hedenstad ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak. Oyuncunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçeceği ve önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılacağı bildirildi.

Daha önce Freiburg, St. Pauli, Braunschweig ve Stabaek gibi takımlarda forma giyen Eggen Hedenstad, 3.5 yıldır görev yaptığı Rosenborg'da 148 maçta 6 gol ve 33 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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