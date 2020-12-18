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18.12.2020 - 23:05 |

Son dakika - Fatih Karagümrüklü Emiliano Viviano'dan Fatih Terim paylaşımı!

Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano, 2-1'lik Galatasaray galibiyeti sonrası teknik direktör Fatih Terim ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika - Fatih Karagümrüklü Emiliano Viviano'dan Fatih Terim paylaşımı!
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Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından teknik direktör Fatih Terim ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kısa bir süre önce verdiği röportajda, "Fatih Terim Fiorentina'dayken her maçına giderdim, onu çok seviyorum. Ofansif oynatıyordu; Batistuta, Rui Rosta hepsi sahadaydı. Fatih Terim, İtalya futbolu için çok önemli bir figür" sözlerini kullanan Viviano, maçın ardından ise Fatih Terim ile buluştu.

Sarı kırmızılı çalıştırıcı ile fotoğrafını paylaşan Viviano, "İmparator" yazarak, 4 mor kalp bıraktı. Ayrıca, "Fakat bugün biz kazandık" ifadelerine yer verdi.

Son dakika - Fatih Karagümrüklü Emiliano Vivianodan Fatih Terim paylaşımı

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Son dakika - Fatih Karagümrüklü Emiliano Vivianodan Fatih Terim paylaşımı

 

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