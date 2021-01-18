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18.01.2021 - 13:17 |

Son dakika | Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Mesut Özil tebriği

Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi dünyada ve Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Fatih Karagümrük transfer nedeniyle sarı-lacivertli kulübü tebrik etti.

Son dakika | Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Mesut Özil tebriği
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Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün resmi twiter hesabı Mesut Özil transferi nedeniyle Fenerbahçe Kulübü'nü tebrik etti.

İşte kulüpten yapılan açıklama: "Mesut Özil gibi dünya çapında markalaşmış bir futbolcuyu, ligimize getiren ve kaliteyi arttıran Fenerbahçe’yi tebrik eder, bu kalitede transferlerin örnek teşkil etmesini temenni ederiz. Alman Milli Takımı forması giyse de Türk’lüğünü hiç kaybetmeyen ve ülkesine olan sevgisini her zaman dile getiren Mesut Özil’e de vatan topraklarında başarılar dileriz."

Son dakika | Fatih Karagümrükten Fenerbahçeye Mesut Özil tebriği

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Son dakika | Fatih Karagümrükten Fenerbahçeye Mesut Özil tebriği

 

 

 

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