Son dakika - Fatih Terim: "Arda, duygusal an yaşadıysa hak etti"

Süper Lig'de Galatasaray, Sivasspor'u 2-1 mağlup ederken mücadele sonunda teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularımı kutluyorum. Sivas'tan bu atmosferde 3 puan alabilmek önemli. Rakipler kaybetti. Böyle bir morale ihtiyaç vardı. Oyunun 60-65 dakikasını iyi oynadık. Bir tutam da olsa iyi örnekler verebildik."

"Bugün gerek saha organizasyonu gerek saha parzelizasyonunu çok iyi yaptık. Galatasaray o kadar çok son saniyelerde goller yedi. Sakatlıklar oldu, kartlar oldu. 2-0'dan sonra 2-1 olduktan sonra telaşlanma olması normal."

"Teşekkür ederim Arda'ya. Hem iyi liderlik yaptı hem iyi oynadı. Neredeyse hatasız oynadı. Takım içinde seviliyor. Ben de buradan kendisini tebrik ediyorum. Baya baya bir sıkıntı çekti Arda ama Rabbim sabır edene hak ettiğini veriyor. Duygusal an yaşandıysa hak etti. Onu yaşayacağı yer burası. Kazandığımız için mutluyum."

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Sivas deplasmanında 3 puanı almak önemli bir iş. Üç puanı aldığımız için sevinçliyim. Futbolcularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler, özellikle bir saat çok iyi oynadılar." dedi.

Organizasyonlarının ve sahadaki parselizasyonlarının çok iyi olduğunu dile getiren Terim, şöyle konuştu:

"2-0'dan sonra farklı olabilirdi ama 2-1'den sonra da her şey olabilirdi. O yüzden sonuç olarak kritik zamanda aldığımız 3 puan sevindirici. Arada (milli maç arası), kalan oyuncularımızla Kayserispor maçına hazırlanacağız. Milli takıma giden oyuncularımız var. 1-2 sakat oyuncumuz da var maalesef. Umarım tam takım, kazasız belasız herkes milli takımdan döner, bu iyi gidişimize de devam ederiz."

Arda Turan'ın performansı

Terim, Arda Turan'ın performansının sorulması üzerine ,"Arda bugün hakikaten çok iyi oynadı. Gol attı, oyuna katkısı çok yüksekti, iştahlıydı. Oynadığı oyundan zevk alınca da yetenekli, lider bir Arda çıktı. Onun adına da Galatasaray adına da memnunum. Onu ve şahsında tüm arkadaşlarını kutluyorum." ifadelerini kullandı.