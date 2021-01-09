Son dakika - Fatih Terim: "Bana genelde böyle ceza veriyorlar"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray'da maç öncesi Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Cezamız anca bitti. Bana genelde böyle ceza veriyorlar. Fatih Terim'e de az ceza vermeyelim, 3'ler 4'ler 9'lar. Genel olarak böyle. Çoğunu da hak ettiğim cezanın üstündeydi. Yapacak bir şey yok."

"TFF ve kurullarla ilgili güven duygularımı daha önce dile getirmiştim. Değişen bir şey yok. O yüzden bir daha tekrar etmeye gerek yok."





"Sahada olmadığım zaman, mutlu değilim. Futbolun tadı kalmadı. Seyircisiz hiç keyfi yok. İmkan yok ama beklenti çok. Ben ne zaman Galatasaray’a gelsem, bir rahatlık olmadı zaten. Şapkadan tavşan çıkarmak düşüyor bize de. Olağanüstü şeyler yapmak düşüyor. Bugün de olağanüstü bir şey yapacağız. Oyuncularıma güveniyorum. İnşallah lehimize biter. Sahada her şeyi yapacağız."

"Başka orta saha yok"

"Orta sahaya gelince işte sihirbazlık noktası bu oluyor. Elimizdeki tüm orta sahaları sürdük. Başka orta saha yok. Emre Akbaba orta saha oynayacak ama değişik bir görev anlayışıyla sahada olacak."

"1 Şubat itibariyle başka bir tasarrufta bulunabiliriz"

"Ozornwafor, kural gereği ne zaman hangi maça çıkarsanız istediğiniz 14 kuralını işletince istediğinizi yazabilirsiniz. Ozornwafor'un yazılmasında hiçbir sakınca yok. Biz de onu kadroya aldık. 1 Şubat itibariyle başka bir tasarrufta bulunabiliriz."