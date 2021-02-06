Son dakika - Fatih Terim: "Donk'un pozisyonuna nasıl penaltı çalınmaz?"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim: "Sevgili Babacığımın ruhu şad olsun. Bugün gidemedim. Maç bizim işimiz bu. Yarın nasipse gideceğim. Allah rahmet eylesin. Onun ruhuna, ona ithaf ediyorum."

"Gerçek sağlık çalışanlarına hediye ediyorum galibiyeti. Maçtan sonra seyircimizin malum yerine gittik. Herhalde kalbimizde olmalarını galibiyetle ifade eden oyuncularımız, olmasalar da varlıklarına selam yolladık."

"Dünya çapında bir hakemimiz var. VAR'da Ali Palabıyık. Biz bu tip pozisyonların daha azından penaltı yedik aleyhimize. Donk'a yapılan nasıl penaltı verilmez? Nasıl VAR'dan ikaz edilmez? Anlamış değiliz. Kaybetmişken değil, kazanırken nezaketen konuşalım."

"Mohamed 1.5 maç oynadı, ilk kez başka ülkede maça çıkıyor, kolay değil ama muhteşem adapte oldu, Mohammed'den çok iyi performanslar alacağımızı düşünüyorum. Önemli bir açığımızı kapatacak."

"Falcao geldi, hoşgeldi! Değerli bir oyuncumuz, gerekirse iki forvet oynarız ama oyun şeklimizden taviz vermeyeceğiz."

"Son 5 maçımızda çok önemli rakiplerle oynadık. Buradan çıkmak, üstelik Fenerbahçe deplasmanında kazanarak lider olmak önemliydi"