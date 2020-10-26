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26.10.2020 - 09:54 | | Fanatik

Son Dakika | Fatih Terim, Feghouli'yi gözden çıkardı!

Geçen sezon performansı düşüşe geçen Sofiane Feghouli yeni sezona da hayal kırıklığı yaratarak başlamıştı.

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Bekleneni veremeyen Cezayirli oyuncunun antrenmanlardaki isteksiz görüntüsü de teknik heyeti rahatsız ediyordu. Yıldız futbolcunun, B.B.Erzurum maçı öncesinde sırt ağrılarını bahane ederek, oynamayacağını söylemesi bardağı taşıran son damla oldu. Bu zamana kadar Feghouli'nin arkasında duran Fatih Terim'in, tecrübeli oyuncuyu tamamen gözden çıkardığı öğrenildi.

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Son Dakika | Fatih Terim, Feghouliyi gözden çıkardı

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