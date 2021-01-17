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17.01.2021 - 18:25 |

Son dakika - Fatih Terim kadro tercihini açıkladı! Luyindama...

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Fatih Terim kadro tercihini açıkladı! Luyindama...
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 Süper Lig'de Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç öncesi açıklamalarda bulundu.

 "Zemin olabilecek bu şartlar altında iyi gibi duruyor ama açıkçası sanki karların erimesiyle balçık olacak gibi bir durum var. O da bizim oyunu kontrol etmemizde, pas oyunu oynamamızda aleyhimize bir faktör."

"Beşiktaş, geçiş hücumlarını iyi yapıyor. Stoper olarak daha hızlı olan Luyindama'yı tercih ettim. Zinde ve dinlenmiş olan Şener'i kullanmak istedik. Orta sahada gerçek bir orta saha olsun istedim. Etebo, bu yüzden 11'de."

"Babel, 55 gündür yok. Yavaş yavaş oynatıyoruz. Sonraki hamle olarak beklettik onu. Oğulcan'ın mücadele gücü daha yüksek. Dolayısıyla kadro tercihim bu."

Son dakika - Fatih Terim kadro tercihini açıkladı Luyindama...

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