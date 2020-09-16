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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Fatih Terim: Muslera'nın futbolu G.Saray'da bırakacağına inanıyorum
16.09.2020 - 17:07 |

Son dakika | Fatih Terim: Muslera'nın futbolu G.Saray'da bırakacağına inanıyorum

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın akşam oynayacağı Neftçi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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İşte Fatih Terim'in yaptığı açıklamalar;

-Uzun yıllar sonra tekrar Bakü'de olduğum için çok mutluyum. Galatasaray, Avrupa'ya alışkın bir takım. Her ne koşulda olursa olsun sonuna kadar mücadele etmek ister.

-En önemli maç, önünüzdeki maçtır. Bizim için de Neftçi önemli bir maç. Bu yüzden tamamen buraya konsantre olmuş durumdayız. Rotasyon konusuna yarın karar vereceğim.

-Cuma sabah İstanbul'da olacağız, belki bir antrenman ve pazar günü maça çıkacağız. Nasip olur turu geçersek tekrar perşembe-pazar oynayacağız. Yoğun tempoya alışmamız gerekiyor. Rotasyon değil de her oynayan aynı görevi üstlenmeli.

-Galatasaray'ın her yerde sevildiğini biliyorum ama Azerbaycan'dan bir başka seviliyor. Neftçi'nin komandoları iyi. Saha dışında kardeşiz ama saha içinde herkes kazanmak için oynayacak.

-Muslera'nın ayağı kırıldıktan sonra, o bölgede sıkıntı yaşadık. Muslera bizim için bir kaleciden fazlası. Muslera'nın tabii ki olmasını çok isteriz ama gerek Fatih gerekse Okan bizimle devam edecek. Muslera'nın da futbolu Galatasaray'da bırakacağını düşünüyorum. 

-Neftçi Bakü'de Mahmudov, Galatasaray'ı eleyebileyeceklerini söyledi. 

Fatih Terim: "Aferin ona. Buna neden kırılayım, alınayım. Bakalım söylem ve eylem birbirini tutabilecek mi?"

-Transfer konusu... Bakıyorum yine birçok isim var, benim haberim yok. Transferi yapmak için yapmak istemiyorum. Transfer olursa olur olmazsa da bu kadro ile devam edeceğiz. Olmazsa da karalar bağlamayız, söylenmeyiz. 

Bizi Avrupa'dan son yıllarda ayıran en önemli eksiklik ekonomik unsurlar. Makas açılıyor ve şu anda herkesin sıkıntısı da aynı

Son dakika | Fatih Terim: Musleranın futbolu G.Sarayda bırakacağına inanıyorum

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