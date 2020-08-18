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18.08.2020 - 09:25 | | SABAH

Son dakika | Fatih Terim'den basın toplantısı! Caner Erkin, Mert Hakan...

Fatih Terim, Mert Hakan, Mensah, Caner Erkin ve Kaan Ayhan’ın alınamaması sonrası sessizliğini koruyor . Tecrübeli hoca, yakında bir basın toplantısı düzenleyecek.

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Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasında transfer krizi yaşanıyor. Tecrübeli hocanın, yeni sezonda istediği 4 oyuncu da elden kaçtı. Bu gelişme sonrasında ipler iyice gerildi. Mert Hakan, Mensah, Caner ve Kaan Ayhan ile temasa geçilmesine rağmen son noktanın konmaması Terim'i gerdi

EZELİ RAKİPLERİNE KAPTIRDILAR
Mert Hakan ve Caner Erkin ezeli rakibi F.Bahçe'ye, Mensah ise Beşiktaş'a transfer oldu. Fatih Terim'in sessizliğini koruduğu ancak yakında basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

OZAN KABAK ARAYI AÇMIŞTI
Galatasaray'da Fatih Terim, transfer konusunda yönetimle ilk kez sorun yaşamadı. Yakın zamanda Ozan Kabak'ın takımdan ayrılması konusunda Terim ve yönetim gerilim yaşamıştı.

GOMIS VE ARDA ÖRNEKLERİ VAR
Gomıs'in satılması sonrasında Fatih Terim uzun süre forvetsiz kalmış ve kriz doğmuştu. Geçen sezon Arda Turan'ın transferi konusunda da yönetim ve Terim karşı karşıya gelmişti.

Son dakika | Fatih Terimden basın toplantısı Caner Erkin, Mert Hakan...

 

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