SON DAKİKA: Fatih Terim'den corona virüs açıklaması: Test sonucum pozitif çıkmıştır!

Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak'tan sonra ikinci kötü haber de Fatih Terim'den geldi. Son dakika haberine tecrübeli teknik direktör Fatih Terim sosyal medya hesabından corona virüs testinin pozitif çıktığı ve hastanede olduğunu duyurdu.

Deneyimli çalıştırıcı, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre korona virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere" ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in son dakika haberinden sonra gözler Ümit Davala ve Hasan Şaş'a çevrildi. Edinilen bilgiye göre Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın testleri negatif çıktı.

Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!

Biz omuz omuza verince neleri başarmadık ki! Seninleyiz hocam! Bir kez daha #BirlikteYeneceğiz!

Albayrak ve eşinde de çıkmıştı

Sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi de korona virüs sebebiyle tedavi altına alınmıştı. Abdurrahim Albayrak bugün hastane camından el sallamış ve ilk açıklamayı yapmıştı. 65 yaşındaki Galatasaraylı yönetici 'Çok şükür iyiyim, inşallah daha da iyi olacak herşey. Herkese selam" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili detaylar ilerleyen saatlerde haberimizde olacaktır.