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06.02.2021 - 18:34 |

Son dakika - Fatih Terim'den derbi öncesi küfür tepkisi!

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Fatih Terim'den derbi öncesi küfür tepkisi!
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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Teknik direktör Fatih Terim maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama maalesef seyirci var. Localar dolu. Takımımıza çıkarken küfürler, çalışanlarımıza küfürler. Hepsini tespit ediyoruz. Hiçbir temsilcinin bir şey yaptığı yok. Kimsenin hakkı yok!"

"Önce bunu bir halledelim. Seyircisiz bir maçta bu kadar Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür... Kimsenin hakkı yok. Dün Galatasaray, bakanlığa, valiliğe de müracaat etti. Her röportaja gelen sözlü hakaret yiyor. Neyini konuşacağız maçın?"

"Seyirci varken alıştık ama seyirci yok denirken de Galatasaray'ın hocasına, futbolcularına bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Maçın neyini konuşayım... Demek ki federasyondan da birileri yardımcı oluyor"

Son dakika - Fatih Terimden derbi öncesi küfür tepkisi

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