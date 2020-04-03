Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Fatih Terim'den sosyal medya hakaretlerine suç duyurusu
03.04.2020 - 11:13 | | Özden ATİK / İstanbul, DHA

Son dakika | Fatih Terim'den sosyal medya hakaretlerine suç duyurusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Terim'in 23 Mart'ta koronavirüs hastalığına yakalandığını duyurmasının ardından üç twitter kullanıcısının ayrı ayrı yaptığı paylaşımlarında itibar ve saygınlığının zedelendiği, küfür edildiği ve terör örgütleriyle bağlantılı olduğu yönünde iftira atıldığı belirtildi.

Dilekçede, "Hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlık" suçlarından soruşturma açılması talep edildi.

Son dakika | Fatih Terimden sosyal medya hakaretlerine suç duyurusu

Son dakika | Fatih Terimden sosyal medya hakaretlerine suç duyurusu

PSG sporcuları çalışmalarını sürdürüyor!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TFF'den son dakika açıklaması: Ligler en erken Haziran başında oynanabilir

TFF'den son dakika açıklaması: Ligler en erken Haziran başında oynanabilir

Andrea Agnelli: Böyle şampiyonluğu istemeyiz

Andrea Agnelli: Böyle şampiyonluğu istemeyiz

Hugo Almeida: Beşiktaş'a hoca olarak dönmek isterim

Hugo Almeida: Beşiktaş'a hoca olarak dönmek isterim

Sergen Yalçın'ın jokeri Yunus Mallı!

Sergen Yalçın'ın jokeri Yunus Mallı!

Sıradaki Haber