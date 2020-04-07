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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Fatih Terim'i üzen ölüm haberi İtalya'dan
07.04.2020 - 10:26 |

Son dakika | Fatih Terim'i üzen ölüm haberi İtalya'dan

Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'i üzen bir haber İtalya'dan geldi. İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un usta muhabiri aynı zamanda Terim'in de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci Alessandro Rialti kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Corona virüs testi ilk olarak pozitif çıkan Fatih Terim, sonraki testlerinin negatif çıkması nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olmuştu. Bu haberin sevincini yaşayan Terim ailesine üzen bir haber İtalya'dan geldi.

İtalya'da yayım yapan Corriere dello Sport'un usta muhabiri aynı zamanda Terim'in de Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemde yakın arkadaşı olan gazeteci Alessandro Rialti'nin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Son dakika | Fatih Terimi üzen ölüm haberi İtalyadan

Son dakika | Fatih Terimi üzen ölüm haberi İtalyadan

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