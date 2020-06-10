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10.06.2020 - 18:14 |

Son dakika - Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Son dakika - Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy, "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları şöyle;

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 05.06.2020 ve 07.06.2020 tarihlerinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ile Kulüp Başkanı ve Yöneticisinin FB TV'ye 05.06.2020 tarihinde yapmış olduğu  "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 05.06.2020 ile 07.06.2020 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" ve 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü İdarecisi SEMİH ÖZSOY'un 05.06.2020 tarihinde FB TV'de yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Son dakika - Fenerbahçede başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy PFDKya sevk edildi

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