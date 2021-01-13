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13.01.2021 - 15:39 |

Son dakika | Fenerbahçe, Arda Güler'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, 2005 doğumlu genç yetenek Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Son dakika | Fenerbahçe, Arda Güler'le 2.5 yıllık sözleşme imzaladı
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Fenerbahçe, 2005 doğumlu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Altyapı oyuncumuz 2005 doğumlu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.

Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler’in imzasına Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu, İdari Koordinatörümüz Selçuk Şahin, Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Tahir Karapınar ve Arda Güler’in ebeveynleri Ümit ve Serap Güler katıldı."

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