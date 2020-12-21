Son dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14'üncü haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

19.00 Galatasaray - Göztepe: Mete Kalkavan

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Koray Gençerler

19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık

19.00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar

19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Halis Özkahya

Başakşehir'in şampiyonluğa uzanan yolculuğu