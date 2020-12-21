Son dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek
Süper Lig'de bu hafta içi oynanacak 14'üncü hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı. Fenerbahçe'nin çarşamba günü evinde oynayacağı Medipol Başakşehir maçında Bahattin Şimşek görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 14'üncü haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
16.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen
19.00 Galatasaray - Göztepe: Mete Kalkavan
23 Aralık Çarşamba:
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Koray Gençerler
19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek
24 Aralık Perşembe:
16.00 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor: Ali Palabıyık
19.00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor: Erkan Özdamar
19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş: Halis Özkahya
Başakşehir'in şampiyonluğa uzanan yolculuğu