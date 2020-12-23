Son dakika | Fenerbahçe - Başakşehir maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu

Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam Fenerbahçe evinde Başakşehir'i konuk edecek.

TFF'nin yaptığı açıklamada maçın orta hakemi Bahattin Şimşek ve ekibi olurken VAR'a Cüneyt Çakır atandı.

AVAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ekrem Kan oturacak.

Süper Lig'in 13. haftasında Cüneyt Çakır sarı lacivertli ekibin Gaziantep'e 3-1 yenildiği maçı yönetmişti ve Pelkas'ın attığı golü VAR'dan gelen kararla iptal etmişti. Maç sonrasında Çakır'ın, 'Daha sonra pozisyona baktım ve bu golde ofsayt yok. Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum.' dediği iddia edilmişti.