Son dakika - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Süper Lig'i oynatmak en doğru karar

Ali Koç'un açıklamaları şöyle;

Bundan iki ay önce kimse böyle bir durumu hayal edemezdi. Bazı şeylerin kıymetini anlamamızı sağladı. Fenerbahçe ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.

Bu süreçte, çok şükür, çok büyük bir sağlık sorunu yaşamadık. Toplamda 11 çalışanımız ve sporcumuz salgından etkilendiler. Çok şükür onlar da sağlıklarına kavuştular.

Bizler için mücadele eden sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar arasında da vefat edenler oldu. Ailelerine de başsağlığı diliyorum. Bu sürecin gerçek kahramanları onlar. Allah onlardan razı olsun. Hayatını kaybeden herkesin ailelerine başsağlığı diliyorum. Hem ülkemiz hem kulübümüz olağanüstü bir dönemden geçti. Bu dönemde Fenerbahçe neler yaşadı, neler yaptı? Çok şükür ki biz bu süreçte bir sağlık sorunu yaşamadık. Hiçbir vefatımı yaşanmadı. Virüs kapan arkadaşlarımız sağlıklarına kavuştu.

Sportif olarak bütün faaliyetlerimizi durdurmak zorunda kaldık. Futbol takımımız Riva'da ilk kampını yapıyor; gruplar halinde. Bize tesislerini açtıkları için TFF'ye de teşekkür etmek istiyorum. Amatör şubelerde de yavaş yavaş çalışmalarımıza başlıyoruz. Sporcularımıza test yapıldı ve çok şükür orada da bir sıkıntı yaşamadık. Fenerbahçe Spor Kulübü, %100 olmasa da sportif faaliyetlerine başlamıştır.

'Sponsorlar iptal için kapımızı çalmaya başladı'

Spor ekonomisi olarak benim düşünceme göre esas sıkıntıyı önümüzdeki sezon göreceğiz. Sponsorlar iptal için kapımızı çalmaya başladı. Kombine biletler, maç biletleri nasıl satacağız belli değil. Maçlar ne zaman seyircili oynanacak bilmiyoruz.

Bu süreç elbette ki geride kalacak ama bir tahribat da yaşanacak. Genel ekonomi ve spor ekonomisinde sorunlar yaşanabilir. Bardağı da yarı dolu olarak görmek lazım. Acilen uzun vadeli ve gerçekçi tedbirler alırsak daha iyi olabilir her şey...

Euroleague de iptal edildi biliyorsunuz. Bence bunun etkilerini önümüzdeki sezon göreceğiz. Sponsorluklar konusunda durumlar belirsiz. Ne kadar kombine satacağız, maçlar ne zaman seyircili oynanmaya başlayacak? Sonuç olarak spor ekonomisi de tüm bunlardan etkilenecek.

'40-50 milyon dolarlık bir borç indirimi yaptık'

Ben camiaya sesleniyorum. Hiç olmadığı kadar kenetlenmemiz gereken bir dönemdeyiz. Zaten ciddi şekilde destek verildi. FenerOl kampanyasından tutun da, kombinelere kadar taraftarımız çok destek verdi. Gemiyi de yüzdürebildik bu şekilde. Neden 'yüzdürebildik' diyorum? Çünkü bizim gelirlerimizin yüzde 80'i bankalara gidiyor. Ayrıca 40-50 milyon dolarlık bir borç indirimi yapmayı başardık.

'En doğru karar oynanmaya devam etmesi'

Futbol için verilen karar, çok zor bir karar. Ülkeden ülkeye değişen kararlar var. Bir şekilde sezonu bitirmeye çalışmak çok önemli. Futboldaki ekonomik kriz, diğer branşlardaki gibi olmayacaktır. Dolayısıyla şu aşamada en doğru karar oynanmaya devam etmesidir. Süper Lig ve 1. Lig oynanabilir ancak daha alt liglerin çok da zorlanmaması lazım. Her şey spor ekonomisi değil, her şey şampiyonluk değil tabii ki ama devletimizin önderliğinde, omuz omuza vererek tedbirler alınarak bu işin altından hep beraber kalkabiliriz diye düşünüyorum.