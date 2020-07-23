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23.07.2020 - 21:20 |

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı!
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Fenerbahçe Beko, Kostas Sloukas'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Fenerbahçe Ailesi'ne 2015-16 sezonunda katılan ve takımımızda sergilediği performansla kendisini Avrupa'nın en değerli oyun kurucularından biri olarak kabul ettiren Kostas Sloukas ile yollarımız ayrılmıştır.

2018-19 sezonunda EuroLeague'de en iyi beşe seçilerek hepimizi gururlandıran Sloukas, başta EuroLeague şampiyonluğu olmak üzere, takımımızın elde ettiği sayısız başarıda en önemli parçalardan biri olmuş ve Çubuklu formayı giydiği süre boyunca her zaman özveriyle mücadele etmiştir.

Kostas Sloukas, Fenerbahçe basketbolunun en özel dönemlerinden birine imza atan kadromuzun kıymetli parçalarından biri olarak her daim hatırlanmaya devam edecektir. Değerli sporcumuz Kostas Sloukas'a, Kulübümüze yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin yeni sayfası için kendisine başarılar dileriz.

Son dakika | Fenerbahçe Bekoda Kostas Sloukas ile yollar ayrıldı

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