Son dakika | Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oranları belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 gibi net bir skorla yenen Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ı konuk edecek.

İstanbul derbisinin iddaa oranları belli oldu;

1.75- Fenerbahçe

3.15- Beraberlik

3.20- Beşiktaş

2.5 alt: 2.95

2.5 üst: 1.52

KG var: 1.50

KG yok: 2.00