23.11.2020 - 17:11 |
Son dakika | Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oranları belli oldu
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin evinde ezeli rakip Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın iddaa oranları belli oldu.
Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 gibi net bir skorla yenen Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ı konuk edecek.
İstanbul derbisinin iddaa oranları belli oldu;
1.75- Fenerbahçe
3.15- Beraberlik
3.20- Beşiktaş
2.5 alt: 2.95
2.5 üst: 1.52
KG var: 1.50
KG yok: 2.00