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23.11.2020 - 17:11 |

Son dakika | Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oranları belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin evinde ezeli rakip Beşiktaş'ı konuk edeceği maçın iddaa oranları belli oldu.

Son dakika | Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi oranları belli oldu
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Süper Lig'in 10. haftasında derbi heyecanı yaşanıyor. Deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 gibi net bir skorla yenen Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ı konuk edecek. 

İstanbul derbisinin iddaa oranları belli oldu;

1.75- Fenerbahçe
3.15- Beraberlik
3.20- Beşiktaş

2.5 alt: 2.95
2.5 üst: 1.52

KG var: 1.50
KG yok: 2.00

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