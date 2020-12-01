Son dakika - Fenerbahçe derbi rakamlarında üstün taraf! Altay Bayındır kahroldu...

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 90 dakika sonunda ortaya çıkan istatistikler gerçeği yansıtmadı. Fenerbahçe bilhassa hücumda daha iyi rakamlara sahip olsa da kazanan taraf Beşiktaş oldu. Mücadele boyunca topla oynamada yüzde 60’a 40’lık üstünlük kuran sarı-lacivertliler, toplam şutta da 18’e 7 ile öndeydi.

Kornerlerde bile 9’a 1 gibi bariz bir farkı olan Erol Bulut’un ekibi, 44’e 33’lük tehlikeli atak üstünlüğüyle de dikkat çekti. 1 şutu direkten dönen ve 2 net fırsat kaçıran Fenerbahçe’nin bazı kritik istatistiklerde ise durumu daha farklıydı.

Fenerbahçe 5 isabetli şut çekerken bunların 1’i penaltıydı ve 3 gol attı. Ancak Beşiktaş 4 isabetli şutun 4’ünü de gole çevirdi. Bununla beraber 9 isabetsiz şutu olan Fenerbahçe’ye karşılık Beşiktaş’ın sadece 2 isabetsiz şutu vardı.





Serbest vuruşlarda Beşiktaş’a 12’ye 10 üstünlük sağladı. Böylece savunmada daha sert durarak rakibini yıldırdı. Maç boyu 492 pas yapan Fenerbahçe, 336 pas yapan Beşiktaş’ı geçti. 404 isabetli pası olan sarı-lacivertlilere oranla Beşiktaş’ın sadece 254 isabetli pası göze çarptı.

33 orta yapan Fenerbahçe, sadece 9 isabet sağlarken, Beşiktaş 10 ortanın 3’ünde isabet kaydetti, 2’si de golle bitti.

Altay kahroldu

Sarı-lacivertlilerde kaleci Altay Bayındır istediği gibi bir 90 dakika geçiremedi. Beşiktaş’ı 4 isabetli şutu da gol olurken genç kaleci kahroldu.

Altay, Fenerbahçe’de en fazla gol yediği maçlardan birini oynadı.

Geçen sezon başından bu yana Fenerbahçe forması giyen Altay ilk kez bir resmi maçta 4 gol yedi. Daha önce resmi maçlarda en fazla 3 gol yiyen başarılı eldiven, Beşiktaş derbisinde kötü bir ilki yaşadı.

Beşiktaş daha iyi savundu

İstatistiklerde Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye oranla daha iyi savunma yaptığı gözlerden kaçmadı. İkili mücadelelerde siyah-beyazlılar 54’e 42 üstünlük sağladı. 13’e 12 pas arasında da öne çıkan Kartal, 32 kez top uzaklaştırdı. Fenerbahçe sadece 8 top uzaklaştırdı.İstatistiklerde Beşiktaş’ın Fenerbahçe’ye oranla daha iyi savunma yaptığı gözlerden kaçmadı. İkili mücadelelerde siyah-beyazlılar 54’e 42 üstünlük sağladı. 13’e 12 pas arasında da öne çıkan Kartal, 32 kez top uzaklaştırdı. Fenerbahçe sadece 8 top uzaklaştırdı.16’ya 10 hava topu kazanma başarısı olan Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ı sadece başarılı top kapmada 13’e 11 geri düştü.

Türk Futbolunun Yükselen Değeri: Erol Bulut