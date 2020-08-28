Son dakika | Fenerbahçe, Enner Valencia transferini duyurdu!

Fenerbahçe Kulübü, son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen Ekvadorlu forvet oyuncusu Enner Valencia'yı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli futbolcuyla sözleşme imzalandığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Valencia'nın hızına vurgu yapılan bir videonun yer aldığı paylaşımda, "Ailemize hoş geldin Enner Valencia." ifadesi kullanıldı.

Kariyerinde İngiltere Premier Lig'de West Ham United ve Everton'da forma giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, 75 lig müsabakasında 11 gol attı.

Temmuz 2017'de Meksika Ligi ekiplerinden Tigres'e transfer olan tecrübeli futbolcu, 96 lig müsabakasında 30 kez fileleri havalandırdı.

Ekvador Milli Takımı'nın da formasını terleten Valencia, 54 karşılaşmada 31 kez gol sevinci yaşadı.

Bulut: "Hem gol hem de asist katkısı alabileceğimiz bir isim"

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, 1-1 biten Alanyaspor maçı sonrası Enner Valencia ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bulut, "Bizim takımımıza katkısı olacağını düşünüyorum. Boyu uzun olmasa da kafa toplarında etkili, hem gol hem de asist katkısı alabileceğimiz bir isim olacak. Geçen sezon biraz durgun gibi ama ondan önceki sezon 20 gol katkısı var, ondan da önceki sezon yine aynı seviyede... Meksika ligi de kolay değil, küçümsememek lazım." ifadelerini kullandı.

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