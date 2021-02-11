Son dakika | Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'nda 4 pozitif vaka

Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nda 1'i sporcu 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada,"Kontrol amacı ile yapılan Kovid-19 testlerinde 1 sporcumuz ile 3 teknik personelimizin daha testi pozitif sonuçlanmıştır. Şu an itibarıyla toplamda pozitif tanısı alan 6 sporcumuz ile 4 teknik personelimizin izolasyon ve tedavi süreci devam etmektedir." denildi.