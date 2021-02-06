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06.02.2021 - 20:38 |

Son dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısında faul rekoru!

Dev derbinin ilk yarısında Fenerbahçe 11 kez, Galatasaray 14 kez faul yaptı. Toplamda ulaşılan 25 faul bu sezon en yüksek değer oldu.

Son dakika | Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısında faul rekoru!
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Fenerbahçe ile Galatasaray arasında derbi maçın ilk 45 dakikasında tansiyon yine yüksekti.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, geride kalan 45 dakikada 11 kez Fenerbahçe'ye, 14 kez Galatasaray'a faul kararı verdi. toplamda ulaşılan 25 faul, OPTA verilerine göre bu sezon Süper Lig'de ilk yarılarda yaşanan en yüksek değer oldu.

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