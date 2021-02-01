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01.02.2021 - 18:40 |

Son dakika - Fenerbahçe Hatay'a geldi! Mesut Özil...

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi. Özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafilede, yeni transferlerden Mesut Özil de yer aldı.

Son dakika - Fenerbahçe Hatay'a geldi! Mesut Özil...
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında yarın Atakaş Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Özel uçakla kente gelen sarı-lacivertli kafilede, yeni transferlerden Mesut Özil de yer aldı. 

Havalimanında bekleyen bir grup Fenerbahçe taraftarı, futbolcularla fotoğraf çektirdi, tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe Futbol Takımı, kendisini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti. 

Yarın saat 16.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Son dakika - Fenerbahçe Hataya geldi Mesut Özil...

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