Son dakika - Fenerbahçe hücumda sıfır çekti

Hücumda sıfır çekti

Fenerbahçe, Göztepe karşısında kritik bir kayıp yaşarken hücum anlamında verimsiz kaldı. Sarı-lacivertli takımda 90 dakika boyunca 13 farklı futbolcu şut denese de sadece 4 isabetli şut bulundu. Orta sayılarında da tam 36 orta yapılırken sadece 8 ortada isabet sağlanabildi. Sezonun en çok şut ve orta deneme istatistikleri yakalansa da hiçbir sonuç alınamadı. En çok orta ve şut deneyen isim Enner Valencia oldu.

Rakamlar işe yaramadı

73 dakika oynayan Valencia 4 şut girişimi ve 4 orta girişimiyle oynayarak hücumda 8 kez öne çıktı. Sarı-lacivertliler ayrıca 5 farklı noktadan Göztepe kalesini zorlayacak 5 frikik pozisyonu yakaladı. Sosa, Caner, Valencia ve Mesut Özil’in denemeleri olurken hiçbiri rakip barajı aşamadı. Yüzde 67’ye yüzde 33’lük topla oynama üstünlüğü, 13’e 1 korner üstünlüğü ve 22’ye 6 şuta rağmen Erol Bulut’un takımı hücumda sınıfı geçemedi.