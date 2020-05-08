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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek transferini açıkladı!
08.05.2020 - 13:34 |

Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek transferini açıkladı!

Sarı-lacivertli kulüp, Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek'le anlaşma sağlandığını duyurdu.

Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek transferini açıkladı!
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İşte yapılan açıklama:

"Kulübümüz, genç değerlere yatırım yapma hedefi çerçevesinde Gölcükspor’da forma giyen ve birçok Süper Lig ekibinin de hedefinde olan İsmail Yüksek’in transferiyle ilgili hem kulübü hem de kendisiyle anlaşmaya varmıştır.

21 yaşındaki futbolcuyu 2020/21 sezonundan itibaren Fenerbahçe'mize bağlayacak olan sözleşme 5 sezonluk olarak imzalanmıştır.

Futbolcumuza şimdiden Kulübümüze hoş geldin diyor ve çubuklu forma altında nice başarılar diliyoruz."

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