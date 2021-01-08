08.01.2021 - 15:06 |
Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i geri çağırdı!
Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği ve Balıkesirspor'da kiraladığı İsmail Yüksek'i geri çağırdı.
Fenerbahçe yönetimi, sezon başında transfer ettiği ve Balıkesirspor’a kiraladığı İsmail Yüksek’i geri çağırdı. TRT Spor'un haberine göre; resmi talep oyuncuya ve kulübe iletildi.
Balıkesirspor onay verirse; İsmail Yüksek A Takım kadrosuna dönecek.
21 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli takıma Gölcükspor'dan transfer olmuştu.