Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i geri çağırdı!

Fenerbahçe yönetimi, sezon başında transfer ettiği ve Balıkesirspor’a kiraladığı İsmail Yüksek’i geri çağırdı. TRT Spor'un haberine göre; resmi talep oyuncuya ve kulübe iletildi.

Balıkesirspor onay verirse; İsmail Yüksek A Takım kadrosuna dönecek.

21 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli takıma Gölcükspor'dan transfer olmuştu.