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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i geri çağırdı!
08.01.2021 - 15:06 |

Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i geri çağırdı!

Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği ve Balıkesirspor'da kiraladığı İsmail Yüksek'i geri çağırdı.

Son dakika | Fenerbahçe, İsmail Yüksek'i geri çağırdı!
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Fenerbahçe yönetimi, sezon başında transfer ettiği ve Balıkesirspor’a kiraladığı İsmail Yüksek’i geri çağırdı.  TRT Spor'un haberine göre; resmi talep oyuncuya ve kulübe iletildi.

Balıkesirspor onay verirse; İsmail Yüksek A Takım kadrosuna dönecek.

21 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli takıma Gölcükspor'dan transfer olmuştu.

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