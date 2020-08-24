Son dakika | Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda bir test pozitif çıktı!

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda teknik ekipten bir çalışanın Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sarı lacivertli kulüp'ten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızın oyuncularına ve teknik ekibine Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Teknik ekipten bir çalışanımızın test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin