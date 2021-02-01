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01.02.2021 - 10:04 |

Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiraladı

Fenerbahçe, Kosova asıllı İsviçreli futbolcu Kemal Ademi'nin Fatih Karagümrük'e kiralandığını açıkladı.

Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademi'yi Karagümrük'e kiraladı
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İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama;

Oyuncumuz Kemal Ademi, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük’e kiralandı. Kendisine başarılar dileriz.

Fatih Karagümrük de duyurdu

Kemal Ademi Karagümrük’te!

Karagümrük’te transfer devam ediyor! Takımımız, Fenerbahçe’den Kemal Ademi’yi kadrosuna kattı. Kariyerine İsviçre’nin St.Gallen takımında başlayan Ademi, İsviçre’nin köklü kulüplerinden Basel’de gösterdiği performansla Fenerbahçe’ye transfer oldu.

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Son dakika | Fenerbahçe, Kemal Ademiyi Karagümrüke kiraladı

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