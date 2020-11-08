Son dakika - Fenerbahçe - Konyaspor maçında tartışılan pozisyon! ‘VAR’ mı, yok mu?

Fenerbahçe’nin 31. dakikada Pelkas’la bulduğu şık aşırtma golüne VAR iptali geldi. İlk etapta golü veren hakem Ali Şansalan, Valencia’nın elle oynadığı gerekçesiyle VAR odasından gelen uyarıyla oyunu bekletti. Uyarı sonrası pozisyonu gidip izlemek isteyen Şansalan, golün başlangıcındaki atakta Valencia’nın topu eliyle önüne aldığı yorumunu yaptı ve golü iptal etti. Ancak topun Ekvadorlu yıldızın omuzla kol kısmına çarptığı görüldü. IFAB’ın 15 Haziran 2020’de el kurallarıyla ilgili yayınladığı kural kitabında 12. maddede omuz ile kol birleşimine topun çarpmalarında el olmadığı şeklinde bir uyarı bulunuyor.

Luiz Gustavo'nun Nefis Aşırtma Golü