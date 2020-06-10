Son dakika - Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili futbolcusu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.

Bilindiği gibi koronavirüs sürecinde ailesiyle birlikte karantinaya giren Isla, sonrasında ise ne Samandıra'daki tesislerde, ne de Riva'da başlayan takım kampına katılmamıştı.

Isla'nın Fenerbahçe kariyeri

Sarı-lacivertli takıma, 2017-2018 sezonunda transfer olan Isla, ilk yılında 21 lig ve 4'er Avrupa ile Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Geçen sezon 28 Süper Lig mücadelesinde görev alan Şilili oyuncu, 8 Avrupa maçının yanı sıra 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.