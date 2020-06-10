Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı!
10.06.2020 - 19:57 |

Son dakika - Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Fenerbahçe, Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Son dakika - Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı!
ABONE OL

Fenerbahçe Kulübü, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Şilili futbolcusu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır" denildi.

Bilindiği gibi koronavirüs sürecinde ailesiyle birlikte karantinaya giren Isla, sonrasında ise ne Samandıra'daki tesislerde, ne de Riva'da başlayan takım kampına katılmamıştı.

Isla'nın Fenerbahçe kariyeri

Sarı-lacivertli takıma, 2017-2018 sezonunda transfer olan Isla, ilk yılında 21 lig ve 4'er Avrupa ile Türkiye Kupası maçında forma giydi.

Geçen sezon 28 Süper Lig mücadelesinde görev alan Şilili oyuncu, 8 Avrupa maçının yanı sıra 1 Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.

Son dakika - Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı

Erdoğan Yeşilyurt 5 yıl daha Sivasspor'da...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika - Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı!
    Son dakika - Fenerbahçe, Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını açıkladı!
  2. Joshua ve Fury iki kez ağır sıklet unvan maçına çıkacak
    Joshua ve Fury iki kez ağır sıklet unvan maçına çıkacak
  3. Beşiktaş Kulübü Destek Kampanyası'nın detayları Cuma günü belli olacak
    Beşiktaş Kulübü Destek Kampanyası'nın detayları Cuma günü belli olacak
  4. Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Cansu Çetin: 'Bu benim çocukluk hayalimdi'
    Fenerbahçe Opet'in yeni transferi Cansu Çetin: 'Bu benim çocukluk hayalimdi'
  5. Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba vefat etti!
    Demba Ba'nın babası Sileye Labo Ba vefat etti!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

Son dakika - Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

ASVEL, 17 yaşındaki basketbolcusu Strazel ile nikah tazeledi

ASVEL, 17 yaşındaki basketbolcusu Strazel ile nikah tazeledi

MLS 8 Temmuz'da başlayacak yeni turnuvayla geri dönüyor

MLS 8 Temmuz'da başlayacak yeni turnuvayla geri dönüyor

Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı

Son dakika | Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesini uzattı

Sıradaki Haber